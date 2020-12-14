В деле экс-главы Минстроя РФ Меня появился новый скандал

Михаил Мень подписал документы о передаче прав застройщика ЖК «Омега-2», что противоречило закону Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Аудитор Счетной палаты Михаил Мень обвинен в преступлении, связанном с хищением средств собственников ЖК «Омега-2». Об этом рассказал представитель компании «Крымстрой-мастер» Валерий Петров.

«[Глава ЖК „Омега-2“] Кабанов, заручившись поддержкой тогдашнего главы Минстроя Михаила Меня, незаконно присвоил себе чужое имущество на более чем 700 млн рублей», — передает « Коммерсант » со ссылкой на Петрова. По его словам, Мень подписал документы о передаче прав застройщика, что противоречило закону.

Объект стоил около 150 млн рублей. Стройка на момент совершения преступления была завершена на 94%.

Меня задержали 18 ноября по обвинению в растрате 700 миллионов рублей из бюджетных средств Ивановской области. Чиновник не признает свою вину. Позднее юристы Меня ходатайствовали о прекращении преследования. Они стремятся найти смягчающее обстоятельство в его деле.