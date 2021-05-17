Дамир Юсупов признавался, что болеет за ФК «Спартак» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Герой России, пилот «Уральских авиалиний» Дамир Юсупов совершил рейс для игроков и тренеров своего любимого футбольного клуба «Спартак». На борту самолета команда возвращалась в Москву из Грозного, где завоевала серебряные медали чемпионата России. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Уральских авиалиний».

«Мы перевезли ФК „Спартак“ в Москву из Грозного. Там красно-белые триумфально завершили футбольный сезон: завоевали серебряные медали и получили пропуск в Лигу чемпионов. Команда летела домой и праздновала победу с экипажем Юсупова», — сказали в пресс-службе авиакомпании. Летчика пригласили отметить успех вместе с командой. С ним устроили фотосессию члены тренерского штаба, а капитан «Спартака» Георгий Джикия вручил Юсупову футболку с автографами.

В пресс-службе «Спартака» поблагодарили Юсупова и «Уральские авиалинии» за проведенный сезон. «В следующем будем летать не только по России», — сказали представители «Спартака», намекнув на участие команды в Лиге чемпионов.

16 мая «Спартак» встречался в Грозном с местной командой «Ахмат». По ходу игры красно-белые уступали 0:2, однако в конце второго тайма сумели вырвать ничью — 2:2. Этот результат помог москвичам занять второе место по итогам сезона и заработать путевку в Лигу чемпионов.

Дамир Юсупов известен тем, что в августе 2019 года посадил авиалайнер Airbus A321, двигатели которого вышли из строя, на кукурузное поле в Подмосковье. Все находившиеся на борту 233 человека выжили. Указом президента РФ Юсупову было присвоено звание Героя России. Пилот публично признавался, что болеет за «Спартак» — позднее «Уральские авиалинии» стали официальным перевозчиком столичного клуба.

С Дамиром Юсуповым устроил фотосессию тренерский штаб «Спартака», в том числе — главный тренер команды Доменико Тедеско (крайний справа) Фото: telegram-канал «Уральские авиалинии»

Майку «Спартака» с автографами игроков Юсупову вручил капитан красно-белых Георгий Джикия (крайний справа) Фото: telegram-канал «Уральские авиалинии»