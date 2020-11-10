— Как стать пилотом?

Сколько стоит обучение, какие риски, сложно ли устроиться на работу?

Летчик Дамир Юсупов спас 233 пассажира Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Сколько времени и денег нужно, чтобы научиться управлять самолетом, как проходит подготовка перед полетом, что входит в обязанности командира корабля и что будет, если пассажиры не отключат мобильную связь на борту. URA.RU разбирается вместе с пилотом «Уральских авиалиний», Героем России Дамиром Юсуповым.

— Для многих профессия пилота — мечта детства. В какой момент вас «позвало небо»?

В детстве Дамир Юсупов часто летал вместе с отцом, который работал в гражданском вертолетном отряде Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Я родился в Игарке (Красноярский край), с малых лет пропадал на аэродроме — папа с мамой часто брали с собой. С детства мечтал стать вертолетчиком! Отец много лет отлетал на вертолете. Он окончил училище, служил в армии, собирал ступени ракет в Казахстане, потом переучился на гражданского пилота и вместе с мамой уехал по распределению на север, в Игарку. Начинал на Ми-4, потом появился Ми-8 — любимая папина машина. Со временем стал командиром эскадрильи. Мама была фельдшером в аэропорту. Наверное, с этого и началась моя мечта…

— А почему вы стали пилотом только в 32 года?

— В 11-м классе думал, пойду в местное военное вертолетное училище, но медкомиссия в военкомате забраковала по зрению. Может, не выспался или весенний авитаминоз виной, но мне сказали: «Об авиации даже не мечтай!» Переживал сильно. После школы — юридический колледж, служил механиком-водителем танка Т-72 на полигоне в Троцком. Женился, родились два сына, совсем иная жизнь. Заочно окончил юридический факультет Чувашского университета, работал в фонде ипотеки при администрации города, параллельно читал про авиацию… Нашел книгу Василия Ершова «Раздумья ездового пса». Это воспоминания командира Ту-154, где он сравнивал работу экипажа с оркестром. А командир — дирижер… Прочел книгу и опять начал переживать, что зря отрекся от мечты.

Дамира Юсупова не приняли в военное училище по состоянию здоровья Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В советское время тех, кто старше 23 лет, в летные училища не брали. Я перерос контрольный возраст, попрощался с мыслью о небе. А потом узнал, что ограничения сняты. После развала СССР авиацию, грубо говоря, зарубили, а в нулевые годы гражданский флот начал подниматься, а пилотов-то нет. И вот однажды все совпало: прочел книгу Ершова, сходил на авиашоу в Сызрани, где чудеса в воздухе показывали «Беркуты», «Стрижи», и решил поступать в Бугурусланское летное училище гражданской авиации. Подумал, если не пройду, хотя бы буду знать, что попробовал.

— Помните, когда впервые сели за штурвал?

— В Бугуруслане. В училище летали на Ан-2. Свой первый полет запомнил на всю жизнь. Даже не верилось, что сам управляю самолетом.

— Управлять самолетом сложно?

— Первостепенная задача, которая ставится перед пилотом на этапе обучения — научиться летать. Если пилот не умеет летать, а хорошо управляется с оборудованием в самолете, то это не пилот. Такому за штурвалом не место. При освоении новой техники трудности могут возникнуть с оборудованием, но никак не в управлении самолетом. И если на этот вопрос будет отвечать настоящий пилот, он ответит: «Управлять самолетом несложно!»

Чтобы стать пилотом, иметь высшее образование необязательно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Как стать пилотом?

— Наличие среднего специального образования достаточно, чтобы летать на самолете, но в большинстве случаев — на воздушных судах малой авиации. Чтобы сесть за штурвал многотонной машины, стать командиром, необходимы более расширенные знания, которые можно получить только в рамках программы высшего образования.

— Где учиться и сколько это стоит?

— Существует два высших авиационных университета — в Санкт-Петербурге и Ульяновске, а также несколько средних учебных заведений в Бугуруслане, Омске, Красноярске, Сасове. На среднее авиационное образование уйдет почти три года, на высшее — пять лет. Если по какой-то причине кандидат не смог поступить на бюджет, обучение в среднем авиационном заведении обойдется не менее чем в 2,5 млн рублей.

— А девушек берут?

— В настоящий момент в летное училище берут юношей и девушек.

— Каковы требования к абитуриентам летных училищ?

— Человек, который собирается связать свою жизнь с авиацией, в школе должен учиться без троек. Авиация является узкоспециализированной отраслью, особое внимание уделяют знанию точных наук и физической подготовке. Чтобы представить себе, какое здоровье должен иметь абитуриент, можно провести аналогию с прохождением медкомиссии в военкомате. Если ни одного диагноза нет, абитуриент проходит медкомиссию без проблем.

— Что делать после получения диплома? Как устроиться в крупную авиакомпанию?

Отбор в крупных авиакомпания жесткий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

— Мало сказать: «Получение диплома». Курсант должен получить еще свидетельство летного специалиста. На сайтах многих авиакомпаний есть раздел «Вакансии». В данном разделе на сайте «Уральских авиалиний», нужно заполнить электронную анкету, прикрепить необходимые документы. Затем анализ заявки и, если кандидат подходит, его приглашают на собеседование в Екатеринбург или Москву.

Собеседование проходит в три этапа: проверка документов, проверка знаний по профильным предметам, прохождение медкомиссии. «Уральские авиалинии» ни на шаг не отстают от мировых крупных авиаперевозчиков, в том числе в выставлении требований к подготовке летного состава. Если же говорить кратко о входных требованиях, то это:

— наличие профильного образования и свидетельства пилота РФ

— знание английского языка не ниже 4 уровня по шкале ИКАО

— превосходное знание профильных предметов

— несомненно приветствуется опыт

— Как вы попали в «Уральские авиалинии»?

— Диплом получил в 2013 году и направил резюме в разные авиакомпании. Долго не отвечали. Возраст солидный, опыта практически никакого, желающих много. В сентябре все же пригласили на собеседование в «Уральские авиалинии». Прошел обучение в авиакомпании, начал летать. Четыре года в качестве второго пилота, прошел командирский конкурс, сдал зачеты, попрактиковался на тренажерах. После уже выступил в роли командира-стажера. Сидел в левом кресле, а справа — инструктор. Вопрос ведь не только в пилотировании, но и в принятии решений. Надо научиться мыслить по-командирски, отвечать за всех и все.

— За что отвечает командир судна?

— Нет такого пункта, за который бы командир не нес ответственности. Первостепенно это ответственность за безопасность членов экипажа, пассажиров и груза на борту. Также командир отвечает за эксплуатацию воздушного судна. Он соблюдает имеющие отношение к исполнению его обязанностей законы, правила тех государств, в воздушном пространстве которых выполняются полеты.

«Идем правее, на солнце, вдоль рядов кукурузы». В прошлом году А-321 жестко сел в кукурузном поле Фото: Владимир Шубин © URA.RU

— 15 августа 2019 года всю Россию потрясла новость о посадке самолета при наборе высоты с двумя неисправными двигателями. На борту находились 233 пассажира, все остались живы. Какие есть риски в этой профессии?

— Быть пилотом — опасная профессия. Это надо понимать. Пилот отвечает за жизни людей и право на ошибку у него нет. В авиации всегда желают друг другу, чтобы количество взлетов равнялось числу посадок. Я ни в коем случае не хотел никакого героизма. В первые моменты мысли были только о самолете. Смотришь на лайнер, становится страшно неприятно, что он в поле. И такие серьезные повреждения. Для людей это радость, что все завершилось благополучно, но у меня был стресс.

— Не было ли у вас страха, что вас выставят виноватым в этой ситуации?

— Не скрою, внутри было напряжение, но приехали представители «Уральских авиалиний» и сказали, что все нормально, главное — пассажиры живы. У нас в стране не так много авиационных происшествий, но если они есть, то, как правило, связаны с большим числом жертв. А тут вроде как более-менее благополучно закончилось. Хотя жалко, что самолет пострадал и не получилось вернуться на аэродром. Это не чувство вины, но мне жалко самолет. Он нас, грубо говоря, спас. На нем сработали автоматы защиты.

— Ступени в карьере — куда расти?

— Путь начинается в качестве второго пилота. Затем становятся командирами, пилотами-инструкторами. Если у пилота есть управленческие способности, то есть шанс занять руководящую должность в летном отряде. Развивать эту тему можно до министерства транспорта. Есть и те, кто останавливаются на достигнутом, поскольку их все устраивает — приходят вторыми пилотами, ими же уходят на пенсию.

Пилот выходит на работу 3-5 раз в неделю Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Как часто вы летаете? Есть ли деление на внутренние и международные рейсы?

— Рабочий день может начаться и закончиться в любое время суток. Налет в месяц от 70 до 80 часов. Рейсы бывают длинные, средней продолжительности и короткие. Отдел планирования авиакомпании распределяет их равномерно среди летного состава. В среднем получается три-пять выходов на работу в неделю.

Квалификация наших пилотов позволяет выполнять полеты по любым направлениям, в разных климатических зонах — будь то жаркий Дубай или тропический Бангкок, горный Душанбе, суровый северный Норильск или полет в одни из самых загруженных хабов мира — Париж или Франкфурт-на-Майне.

Дамир Юсупов выполняет как внутренние, так и международные рейсы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

— Какие процедуры проходите перед полетом?

— Рабочий день пилота начинается с прохождения контроля состояния здоровья, знакомства с экипажем, проверки документов, анализа погоды и принятия решения на вылет. Дальше командир проводит предполетный осмотр воздушного судна, проверку технической документации. Второй пилот готовит кабину к полету. По прибытии на борт командир проводит с бортпроводниками брифинг, делает контрольный опрос знаний. Затем в кабине пилотов проводит брифинг со вторым пилотом о предстоящем полете, получает информацию о загрузке судна, а дальше — приветствует пассажиров и начинает полет. Если же рейс международный, то все члены экипажа еще проходят пограничный и паспортный контроль.

— Пассажиров просят выключать телефон во время полета. Пилот поступает также?

То, что пассажиров просят отключать мобильную связь во время полета, — не просто формальность Фото: Анна Майорова © URA.RU

— Телефон обязательно выключаю с момента закрытия входных дверей воздушного судна. Включаю только после прибытия. Пассажиров просят следовать этому правилу, поскольку электромагнитное излучение от телефона может повлиять на работу радионавигационного оборудования воздушного судна. Например, пилот в наушниках может услышать лишь тональный треск и не сможет разобрать команды диспетчера. Будет считаться, что связь потеряна, и воздушное судно, согласно процедуре полета без радиосвязи, вернется на аэродром вылета. Неприятная ситуация.

— Взлет и посадка всегда выполняются вручную, а в остальное время — автопилот? Многие думают, что пилоты просто нажимают кнопку и занимаются своими делами…

— Взлет всегда выполняется вручную, посадка — в зависимости от метеоусловий. Если на аэродроме они удовлетворительные, то посадка выполняется вручную, если же присутствует туман, выполняется автоматическая посадка. Весь остальной полет идет под чутким руководством автопилота, а пилот вносит ему команды на исполнение. Компьютер компьютером, но его нужно контролировать. Не зная, как все устроено, невозможно распознать, когда ситуация начинает выходить из-под контроля.

— До какого возраста можно летать?

— Федеральные авиационные правила не ограничивают по возрасту, но есть уйма других ограничений. Мало кто дорабатывает до 65 лет, но пилоты всегда могут найти себе место в авиационной сфере. Многие уходят в учебные центры в качестве преподавателя или инструктора на тренажере.

— Дайте, пожалуйста, напутственный совет будущим летчикам.

— Кто не любит авиацию, в эту профессию не приходит — здесь не бывает случайных людей. Поэтому все просто. Хорошо учиться в школе, заниматься спортом, беречь здоровье. При поступлении в летное училище — быть настойчивым. Если не получилось поступить с первого раза — не сдаваться и повторить попытку позже.