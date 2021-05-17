17 мая 2021
16 мая 2021
14 мая 2021

В мэрии Кургана раскрыли причину сноса киосков

© Служба новостей «URA.RU»
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Остановочные комплексы. Курган, автобусная остановка
Киоски в Кургане должны выглядеть в едином стиле Фото:

С улиц Кургана убирают некоторые киоски. Причина в том, что владельцы перестали быть предпринимателями или задолжали за аренду земли. Об этом URA.RU рассказали в мэрии Кургана в ответе на редакционный запрос.

«Принято решение о заключении договоров в отношении 188 киосков и павильонов (87% от числа поданных заявлений). Отказано в заключении договора 28 объектам. Причины отказа в заключении договора: снятие с налогового учета в качестве ИП; отсутствие действующего договора аренды, договора на размещение НТО; наличие задолженности по оплате», — сказано в ответе администрации.

Все владельцы киосков, с которыми заключены договоры аренды, согласились обновить внешний вид. Если предприниматель отклонится от согласованного проекта внешнего вида киоска, то его ждет штраф. Это предусмотрено в договоре. Типовые архитектурные требования к внешнему виду киосков были разработаны в Кургане в 2020 году.

Ранее URA.RU писало, что владельцы небольших магазинов в Кургане массово судятся с мэрией. Около 10 человек в этом году оспаривают снос павильонов и отказы в продлении аренды земли под нестационарные торговые объекты (НТО). Иски бизнесмены подают в адрес департамента экономического развития, предпринимательства и торговли администрации Кургана. По ряду объектов судьи временно запретили мэрии сносить павильоны.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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