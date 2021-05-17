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Мэр из ХМАО потерял в доходах 10 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Всероссийский форум национального единства. Ханты-Мансийск, саломатин борис
Глава Нижневартовского района Борис Саломатин задекларировал 8,48 млн рублей Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

У главы Нижневартовского района Бориса Саломатина за 2020 год уменьшился заработок на 10 миллионов рублей. Он задекларировал доход в размере 8,48 млн. Об этом свидетельствуют сведения о доходах мэра, опубликованные на сайте администрации Нижневартовского района.

«Декларированный годовой доход за 2020 год — 8 млн 484 тысячи рублей», — указано в декларации. За 2019 Саломатин заработал 18,36 млн рублей.

Глава района ничего себе не приобрел и не продал. Из недвижимости у него по-прежнему две квартиры по 121 квадратному метру каждая. Супруга Соломатина владеет квартирой и машиноместом. Автомобилей у них не зарегистрировано.

Ранее URA.RU писало, что мэр Нижневартовска Василий Тихонов отчитался о доходах за 2020 год. Ему удалось вдвое увеличить свой доход благодаря сделке с недвижимостью.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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