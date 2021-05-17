В ЯНАО ожидается резкое потепление

С +4 градусов тепла температура поднимется до +27 Фото: Максим Егоров © URA.RU

К концу этой недели в ЯНАО резко потеплеет до 27 градусов. Об этом сообщают синоптики Обь-Иртышского УГМС на официальном сайте.

В среду на территории региона днем ожидается +5, +10 градусов выше ноля, ночью от +2 до -8. Однако уже в четверг потеплеет на 10-12 градусов. «В четверг местами температура поднимется до +15, по западу +17,+22, а в пятницу + 22, + 27°C, местами +12,+17», — говорится в сообщении на сайте УГМС. Синоптики прогнозируют в эти дни кратковременные дожди и ветра, порывами до 13 метров в секунду.

По данным «Яндекс.Погода», жара продержится только в выходные. На следующей неделе температура составит от +3 до +14 градусов. До конца мая синоптики прогнозируют пасмурную дождливую погоду.

Ранее URA.RU сообщало, что научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в ЯНАО температура стала выше нормы на 10-12 градусов. Из-за потепления на водоемах региона начался ледоход. По этой причине суда на воздушных подушках перестали курсировать на переправе и люди не могут добраться в соседний город. Вертолет остался единственным способом, которым можно добраться из Лабытнанги в Салехард, но мест на всех не хватает.