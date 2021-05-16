16 мая 2021
15 мая 2021
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13 мая 2021

Жители ЯНАО не могут добраться в соседний город из-за погоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Досрочное голосование оленеводов. ЯНАО. Ямал. Салехард, вертолет, ямал
На переправе начался ледоход, и суда на воздушной подушке завершили свой сезон Фото:

В час пик на вертолетной площадке со стороны Лабытнанги и Салехарда разгораются серьезные конфликты за место в вертолете, так как это единственный оставшийся способ добраться в соседний город. Как рассказали URA.RU очевидцы доходит чуть ли не до драки.

«Это просто ужас. Все кричат, ругаются друг на друга и доказывают, кому нужнее полететь на соседний берег. Многие боятся, что может ухудшится погода и рейсы перестанут выполнятся», — делится на правах анонимности житель Салехарда.

Подушки на переправе перестали курсировать из-за серьезных подвижек льда. В правительстве ЯНАО ситуацию прокомментировали следующим образом: «В часы пик рейсы выполняются безостановочно, без ограничения по минимальному количеству пассажиров в вертолете, максимальное количество согласно нормативной базе по безопасности полетов — 22 пассажира».

Также в пресс-службе отметили, что в ближайшее время на переправе ожидается полное прохождение ледохода. На линию выйдут паромы, и неудобства людей прекратятся.

Ранее URA.RU сообщало, как местные предприниматели устроили небезопасный бизнес и перевозили людей по закрывшейся переправе. Их услуги стоили на 10 рублей дороже билетов на суда на воздушной подушке, а рейсы выполнялись намного чаще.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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