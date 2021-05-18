Юрист предупредил водителей о новой системе лишения прав в России

Автомобилистов хотят оценивать по балльной системе Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России могут ввести балльную систему для водителей. Как рассказал URA.RU юрист Василий Воробьев, водителю каждый год будет предоставляться определенное количество баллов, если они кончатся, то автомобилисту грозит лишение прав.

«Сейчас прорабатываются законы, хотят ввести так называемую балльную систему. Человеку предоставляется определенное количество баллов на год и за каждое административное правонарушение списывается определенное число баллов. Если все баллы списаны, то человек может быть лишен прав», — сказал юрист. Он подчеркнул, что пока эта система не действует, а лишь находится на стадии законопроекта.

Заместитель председателя комитета Госдумы по транспорту и строительству Владимир Афонский в беседе с URA.RU отметил, что депутаты не рассматривают такую инициативу, она находится в разработке ГИБДД. «Вы говорите о Правилах дорожного движения. Это не закон, а нормативка, которую разрабатывает соответствующий федеральный орган исполнительной власти. В данном случае это ГИБДД МВД РФ. Если в недрах министерства или ведомства это рассматривается, то это их юрисдикция», — пояснил Афонский URA.RU.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-центр МВД России. На момент публикации новости ответа не поступило.

Автоюрист Лев Воропаев ранее предупредил о лишении прав на управлением автомобилем водителей самокатов. По его словам, наказание грозит тем, кто в состоянии алкогольного опьянения ездит на самокате.