Юрист предупредил некоторых россиян об угрозе лишения прав

В ГИБДД не будут успевать проверять наличие прав на самокат Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В России участились случае лишения прав россиян, которые передвигаются на самокатах в состоянии алкогольного опьянения. Об этом URA.RU рассказал автоюрист Лев Воропаев.

«Многие суды лишают прав даже за управление самокатом в состоянии опьянения. Если мы говорим про крупные города, где распространился шеринг самокатов, то там практика набирает силу», — сообщил Воропаев. По его словам, до сих пор не ясно, нужны ли права для управления этим транспортным средством.

Заместитель председателя Комитета Госдумы по транспорту Александр Старовойтов объяснил, как действуют правила для водителей самокатов. «Тут тоже самое, что и с велосипедом. Если вы находитесь в состоянии опьянения, вы не имеете права садиться за руль велосипеда и передавать его третьим лицам, если они находятся в нетрезвом состоянии», — отметил собеседник агентства. По его словам, в законе уже давно прописаны положения, а то, что сейчас происходит — это реализация правоприменительной практики.

Депутат также обозначил проблему, которая мешает безопасному движению на дорогах и тротуарах. «Можно выступать с различного рода инициативами, но сразу задаешься вопросом, кто все это будет администрировать. Проблема в вытеснении ГИБДД камерами фиксации», — сказал Старовойтов. Он подчеркнул, что в отличии от электронного оборудования, инспекторы могли проводить воспитательную и разъяснительную работу, а не только штрафовать, но сейчас из-за сокращений, людей на это не хватает.

Ранее депутаты фракции ЛДПР внесли в Госдуму проект, предлагающий устанавливать правила дорожного движения федеральным законом, а не постановлениями правительства. Они указали на то, что не урегулирован вопрос об использовании электроскутеров и электросамокатов. Депутат Госдумы, председатель межрегиональной общественной организации автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков считает, что для них необходимо выделить оборудованные дорожки, которые будут находиться в пределах пешеходной зоны.