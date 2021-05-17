В Кургане на шумную набережную отправят полицейских

Полицейские будут следить за порядком на обновленной набережной Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На набережной Кургана планируют установить опорный пункт полиции. Об этом URA.RU 18 мая сообщили в пресс-службе городской администрации.

«Прорабатывается вопрос о размещении на набережной опорного пункта полиции», — рассказали в пресс-службе мэрии. Ранее жители ближайших домов просили власти привлечь сотрудников полиции, чтобы следить за порядком на набережной в вечернее и ночное время суток, и установить там знаки, запрещающие остановку транспорта ночью.

На обращение жителей отреагировала врио главы Кургана Елена Ситникова. По информации пресс-службы мэрии, она провела выездное совещание на набережной. «Было принято решение об установке запрещающих знаков в ночное время», — отметили в мэрии. Знаки, по данным администрации, установят в течение нескольких недель.

Жители ближайших домов возле обновленного участка набережной Кургана жаловались на шум и скопление машин по ночам. Они рассказали, что им мешают спать рев двигателей, музыка, крики и ссоры.