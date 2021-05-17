Автор грустного хита 80-х ездит с курганским кандидатом в Госдуму

Перед выборами в Госдуму Лисовский ездит по Курганской области с Владимиром Маркиным Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Кандидат в Госдуму от Курганской области Сергей Лисовский ездит по региону вместе с автором хита 80-х «Сиреневый туман» Владимиром Маркиным. Об этом политик рассказал URA.RU.

«В этот раз вместе со мной в поездках по Курганской области мой давний друг — Владимир Маркин, звезда российской эстрады, потрясающий певец и талантливый композитор. Владимир в ходе встреч делился с жителями историями из жизни и пел всеми любимые песни — „Сиреневый туман“ и „Готов целовать песок“», — написал кандидат в Госдуму на своей странице в Instagram.

В разговоре с URA.RU Лисовский пояснил, что Маркин сам предложил ему дружескую помощь в поездках для общения с избирателями. В ходе встреч, пока политик собирает наказы, Маркин в общении с курганцами рассказывает о личности Лисовского.

По словам кандидата в Госдуму, жители районов чаще всего обращаются с просьбами помочь в проведении газа, воды, повышении зарплат муниципальных служащих и индексации пенсий. Все наказы будут собраны в единую программу. Сейчас Лисовский и Маркин едут в Шумихинский и Мишкинский районы.

«Сиреневый туман» — песня, получившая широкую известность в 1989—1991 годах в исполнении Владимира Маркина. Легендарная композиция рассказывает о расставании молодых людей, которые прощаются в поезде.

Маркин не в первый раз приезжает в Курганскую область. В 2017 году накануне отчета перед депутатами Лисовский устроил для них сюрприз в виде концерта Маркина. Певец также сопровождал сенатора во время его предвыборной кампании в 2014 году. Певец Владимир Маркин является родственником супруги Сергея Лисовского Анны Минаевой.

Певец из 80-х Владимир Маркин ездит по Курганской области с кандидатом в Госдуму Сергеем Лисовским Фото с Instagram Лисовского