17 мая 2021
16 мая 2021
15 мая 2021
14 мая 2021

В Пермском правительстве новый министр

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды города. Пермь, правительство пермского края, герб пермского края, здание правительства пермского края
Назначен руководитель минсельхоза Пермского края Фото:

Министерство сельского хозяйства Пермского края возглавил Павел Носков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора.

«Да, Носков [назначен министром сельского хозяйства края]. Он уже приступил к своим обязанностям», — заявили в пресс-службе. В разные годы он занимал пост замруководителя минэкономразвития, а также временно являлся министром данного ведомства. До назначения в минсельхоз Носков возглавлял Агентство инвестиционного развития (подведомственное минэкономравиятия края).

Кресло министра сельского хозяйства края стало вакантным после ухода прежнего главы ведомства Оксаны Бредневой в марте. Экс-чиновница вернулась в бизнес, заняв должность генерального директора АО «Камтэкс-Химпром».

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Пермь» и в viber-канале «Пермь», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...