В Пермском правительстве новый министр

Назначен руководитель минсельхоза Пермского края Фото: Анна Майорова © URA.RU

Министерство сельского хозяйства Пермского края возглавил Павел Носков. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе губернатора.

«Да, Носков [назначен министром сельского хозяйства края]. Он уже приступил к своим обязанностям», — заявили в пресс-службе. В разные годы он занимал пост замруководителя минэкономразвития, а также временно являлся министром данного ведомства. До назначения в минсельхоз Носков возглавлял Агентство инвестиционного развития (подведомственное минэкономравиятия края).

Кресло министра сельского хозяйства края стало вакантным после ухода прежнего главы ведомства Оксаны Бредневой в марте. Экс-чиновница вернулась в бизнес, заняв должность генерального директора АО «Камтэкс-Химпром».