ПФР выделит на пенсии россиянам 3 млрд рублей

Средний взнос участника программы вырос до 10 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пенсионный фонд перечислил 3 млрд рублей на лицевые счета россиян, которые сделали добровольные отчисления на свою пенсию. Это является ответным государственным взносом по условиям программы софинансирования пенсионных накоплений, говорится на сайте организации.

«3 млрд рублей направил ПФР на софинансирование добровольных пенсионных взносов россиян. Средний взнос участника при этом вырос до 10,4 тысячи рублей (в 2019 году составлял 9,7 тысяч рублей) и еще больше приблизился к максимальной сумме, которую государство софинансирует по условиям программы», — уточняется в сообщении.

Также отмечается, что всего общий объем взносов по программе составил 68,6 млрд рублей, объем государственного софинансирования — 66,3 млрд рублей. В настоящее время участники сформировали около 136 млрд рублей на своих счетах.

Ранее в ПФР сообщили об изменениях, вступающих в силу с лета. Так, упрощенный порядок начисления льгот и пенсий продлится до 1 июня, напоминают Vse42.ru. Кроме того, повышение выплат ждет пожилых людей, работавших до конца февраля 2021 года. Беременные женщины на сроке от шести недель будут получать выплату каждый месяц, а с 1 июля начнут ежемесячно выплачивать деньги неполным семьям с детьми от 8 до 17 лет, дополняют Дни.ру.