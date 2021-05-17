В ПФР раскрыли, как изменится начисление пенсий с 1 июня

В Пенсионном фонде России до 1 июня некоторые социальные выплаты назначаются по упрощенному порядку. С начала лета вернется прежний порядок, напоминают в организации.
«До 1 июня продлён упрощённый порядок назначения целого ряда социальных выплат. Это касается отдельных видов пенсий и пособий, а также продления и пересчёта ранее назначенных мер поддержки. Пока их можно оформить дистанционно. Со следующего месяца должен вернуться прежний порядок работы с документами», — пишет издание
Также с первого летнего месяца вступает в силу ряд изменений. Так, повышенная пенсия северянам теперь будет зависеть от района проживания. Пенсионеры раз в год лично должны предоставлять в ПФР заявление, подтверждающее фактическое место жительства для получения выплат. Сообщается также, что без регистрации можно получить только социальную пенсию — для этого нужно написать заявление и раз в год подтверждать свое место жительства.
Ранее стало известно, что до конца 2021 года в России заработает еще одно нововведение — Единая информационная платформа национальной системы управления данными, которая поможет быстрее продать квартиру или оформить пенсию, пишет RT. Положение о ней подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Она объединит информацию из множества государственных систем, реестров и баз, в том числе на ней будут собраны сведения из Пенсионного фонда.
Подписывайтесь на URA.RU в