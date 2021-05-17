17 мая 2021
16 мая 2021

Власти заплатят тюменцам, чьи дома сгорели из-за лесных пожаров

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в снт Солнышко. Тюмень, пожар, горят дачи, пожар на дачах
В СНТ «Солнышко» Тюменского района сгорели 25 дач Фото:

Тюменские власти выплатят материальную помощь гражданам, пострадавшим от лесных пожаров. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры Тюменской области. Силовики помогут людям восстановить документы и проконтролируют, чтобы они получили деньги.

«По поручению прокурора Тюменской области Владислава Московских создана рабочая группа по защите прав граждан при ликвидации последствий лесных пожаров. Пострадавшим окажут правовую помощь в восстановлении утраченных документов, обеспечат контроль за выплатой причитающейся им материальной помощи», — рассказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

О какой материальной помощи идет речь, и сколько она составит, в ведомстве не уточнили. Агентство направило запрос в оперативный штаб Тюменской области. Ответ на момент публикации не поступил.

Ранее оперштаб сообщил, что накануне из-за лесных пожаров сгорели 25 дач в СНТ «Солнышко». По информации пресс-службы управления МЧС региона, в настоящее время борьба с огнем в Тюменском районе продолжается. Площадь пожара составляет более 1100 гектаров.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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