Тюменские погорельцы больше суток не могли дозвониться до МЧС

Тюменцы не могли дозвониться до МЧС Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители дачного сектора в пригороде Тюмени, где бушует лесной пожар, больше суток не могли дозвониться до МЧС. Об этом URA.RU рассказал один из потерпевших на правах анонимности.

«Два дня назад начался пожар. Не могли дозвониться по номеру 112 в МЧС», — сообщил собеседник. Он отметил, что пожар начался за рекой, однако когда поднялся ветер, огонь перекинулся на дачный сектор в деревнях Железный Перебор и Пышминка. По его словам, пострадавших нет, однако точно об этом сказать можно будет только утром.

Сейчас пожар локализован, но не потушен до конца. По словам одного из добровольцев, погореть могло около 70 частных домов.

11 мая в Тюменской области ввели режим ЧС из-за лесных и ландшафтных пожаров. Огонь уже уничтожил несколько сотен гектаров леса. Позже жителей пригорода Тюмени эвакуировали. Некоторые отказались покидать свои дома. Ранее также сообщалось, что в пригороде затруднено движение по всем трассам. Губернатор Тюменской области Александр Моор распорядился полностью перекрыть въезды в тюменские леса.