17 мая 2021

Имущество тюменского завода-банкрота выкупил банкир из Москвы

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Пресс-тур на Антипинский НПЗ. 28.08.2019. Тюмень, антипинский нпз
Имущество Антипинского НПЗ продали почти за 111 млрд рублей Фото:
новость из сюжета
Банкротство Антипинского НПЗ

Имущество тюменского «Антипинского нефтеперерабатывающего завода» на торгах приобрела компания «Русинвест». Об этом говорится в протоколе площадки «Ру-Трейд», где проходил аукцион. Сделка обошлась почти в 111 млрд рублей.

«Организатор торгов признает участника ООО „Русинвест“ победителем торгов по продаже имущества (предприятия), по цене 110 867 173 157 рублей», — такие данные изложены в протоколе по итогам торгов о продаже имущества Антипинского НПЗ. Документ размещен на сайте площадки «Ру-Трейд».

В аукционе приняли участие две компании. Вторым претендентом на активы завода стало ООО «СБК Комплект», входящее в структуру «Сбербанка». Однако победителем признали ООО «Русинвест». Учредителем компании, по данным ЕГРЮЛ, является Анатолий Яблонский. Он же — член совета директоров московского банка «Авангард» и руководитель «Союза производителей коньяка».

В собственность «Русинвеста» перешли более 2600 позиций, ранее принадлежавших АНПЗ. Среди них — ООО «Нефтяная компания „Новый поток“», земли, здания, автомобили и различное оборудование.

Ранее URA.RU писало, что бывшего владельца завода Дмитрия Мазурова приговорили к 18 месяцам лишения свободы. Суд прошел на Виргинских островах.

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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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