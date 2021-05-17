Арктический совет усилит позиции замгубернатора ЯНАО

Александр Мажаров подчеркнул важность мероприятий, которые пройдут на Ямале Фото: Андрей Загумённов © URA.RU

Председательство России в международном Арктическом совете в 2021—2023 году укрепит позиции заместителя губернатора ЯНАО Александра Мажарова, сообщают источники URA.RU в политических кругах региона. По информации официальных представителей окружного правительства, до 2023 в ЯНАО запланировано 160 мероприятий.

«В 2021—2023 годах на Ямале предусмотрено 160 мероприятий, 15 вошли в основной план, утвержденный председателем правительства РФ. Общее количество участников составит 2000 человек. Международные площадки будут способствовать формированию эффективного комплекса мер для достижения основных задач в сфере развития Арктической зоны», — говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства ЯНАО. Сам Александр Мажаров, совмещающий должности замгубернатора и главы департамента внешних связей, считает, что это поможет налаживанию отношений между странами Арктики и северными регионами России.

По данным источников URA.RU, на фоне участия Ямала в мероприятиях Совета можно говорить об усилении позиций Мажарова. «Число мероприятий, которые должны пройти при кураторстве окружного депсвязей, указывает на усиление его руководства. Провалом Мажарова было бы неучастие Ямала [в мероприятиях Совета]. В нашем же случае мы видим обратное: ведомство будет проводить не только „свои“ мероприятия, но и те, которыми в равной степени мог бы заниматься департамент молодежи», — рассказал собеседник.

К таким, например, можно отнести Международный фестиваль молодежи коренных народов Арктики в 2022 году. Ранее URA.RU рассказывало о продолжающемся усилении департамента внешних связей ЯНАО, получившем под свой контроль вопросы взаимодействия с казачеством.