На пожарах в лесах Тюмени пострадали люди

Во время тушения возгораний ожоги получили двое спасателей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

При тушении пожаров в лесах Тюмени пострадали двое огнеборцев. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии РФ.

«Накануне при тушении пожаров в лесах Тюмени пострадали двое огнеборцев. Оба живы и доставлены в больницу с ожогами разной степени тяжести. Рослесхоз заверил, что окажет им всестороннюю помощь», — рассказали URA.RU в пресс-службе Минприроды РФ.

Официальной информации о пострадавших от властей Тюменской области не поступало. URA.RU направило запрос в оперативный штаб региона, ответ ожидается.

По последним данным, в Тюменской области действует 22 лесных пожара, семь из них локализовано. «На тушении задействовано более 900 человек. Это сотрудники Тюменской авиабазы, парашютно-десантных служб федеральной „Авиалесоохраны“, Свердловской области, ХМАО, а также работники „Ямалспаса“», — рассказал URA.RU руководитель департамента лесного хозяйства по УрФО Олег Сандаков.

Прошедшей ночью в СНТ «Солнышко» Тюменского района сгорели 25 домов. Прокуратура заявила, что их владельцы получат материальную помощь.