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«Единая Россия» в ЯНАО делает ставку на молодежь

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Конференция Курганского регионального отделения Партии Единая Россия. Курган, конференция единой россии, единая россия, флаг россии, ер
79 человек подали документы на участие в праймериз ЕР в ЯНАО Фото:
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Среди кандидатов, подавших документы на праймериз «Единой России» в ЯНАО, каждый второй — в возрасте до 35 лет. Об этом сообщается на официальном сайте регионального отделения партии.

«Анализ избирательного цикла 2021 года свидетельствует о повышении интереса молодежи к предварительному голосованию, появлении новых лиц. Каждый второй кандидат [на участие в праймериз] на Ямале — младше 35 лет», — сообщает пресс-служба партии со ссылкой на руководителя исполкома реготделения «Единой России» Анастасию Казанцеву.

Интерес молодежи к процессу праймериз понятен: это хороший инструмент, с помощью которого можно заявить о себе, пояснил URA.RU директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин. «Для „Единой России“ — это формирование актива, непосредственно для самих молодых людей — возможность проявить себя и заявить о себе», — пояснил эксперт.

Однако, по словам политолога Александра Безделова, для реготделения партии молодость участников праймериз ничего не значит. «Система праймериз устроена таким образом, что фактически по разнарядке в ней принимают участие представители „Молодой гвардии“ и различных учреждений культуры», — уточняет он.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО завершилась подача документов на предварительное голосование партии. Но главная интрига с основным кандидатом в депутаты Госдумы так и не решилась.

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