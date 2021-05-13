Главная интрига праймериз в ЯНАО затянулась

Окончание подачи документов на предварительное голосование «Единой России» не внесло ясности Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В последний день подачи документов на праймериз «Единой России» экс-губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин не заявил о своем участии, как многие этого ждали. Однако в Госдуму он все же пойдет. Более того, Кобылкин не оставил своих претензий на кресло вице-спикера, об этом URA.RU рассказывают сразу несколько источников в политических кругах ЯНАО.

«Кобылкин и не собирался подавать документы на праймериз, тем более механизмы, чтобы не участвовать в предварительном голосовании, есть. Он возглавит территориальный партийный список, а для лидера процедура предварительного голосования не обязательна», — сообщает инсайдер URA.RU.

Эксперты уверены, Дмитрий Кобылкин (слева) пойдет в Госдуму Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Директор фонда «Региональная политика» Евгений Забродин согласен с тем, что Кобылкину праймериз не нужны. Более того, он отмечает, что вся процедура выдвижения не может быть на сто процентов завязана на предварительном голосовании «Единой России». «Списки кандидатов выдвигает съезд партии, поэтому есть разные механизмы, когда те или иные персоны будут участвовать в избирательной компании», — рассказывает Забродин. Более того он уверен, что процедура праймериз для многих кандидатов необходима для наращивания показателя узнаваемости, а Кобылкину это не нужно.

Политолог Александр Безделов уверен, что появление экс-губернатора ЯНАО в списках — это неизбежное стечение обстоятельств. «Другого варианта развития его карьеры в данный момент нет. В традициях российской партийной номенклатуры всегда оставлять какие-то шансы, чтобы обойти законы, которые действуют для всех», — добавляет эксперт.

Региональное отделение партии разъяснить ситуацию не смагло Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В региональном отделении «Единой России» не ответили на вопрос корреспондента есть ли какая-то процедура, которая позволяет обойти выдвижение в госдуму через праймериз. «Ваш вопрос находится в компетенции центрального исполнительного комитета партии „Единая Россия“. Просим обратиться в пресс-службу ЦИК партии», — сообщили URA.RU в окружном отделении партии и дали контакты, однако там на звонки корреспондента не ответили.

Ранее URA.RU сообщало, что экс-губернатору и бывшему главе Минприроды прочат пост замглавы председателя госдумы. А приезд Кобылкина в Салехард и встреча в столице региона с полпредом президента России в УрФО Владимиром Якушевым стала намеком политэлитам, что бывший глава ЯНАО возглавит список партии. Как говорят инсайдеры, пока этот сценарий продолжает воплощаться в жизнь. Более того, источники приближенные к правительству округа рассказывают, что к выдвижению на праймериз вице-губернатора Ямала Ирины Соколовой в тюменскую облдуму приложил руку сам Кобылкин, чтобы усилить команду региона на выборах.