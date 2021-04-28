Курганская областная дума поддержала муниципальную реформу в Куртамышском, Петуховском и Шатровском районах (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Три новых муниципальных округа создано на территории Курганской области путем объединения всех поселений Куртамышского, Петуховского и Шатровского районов. Соответствующие законы приняты 29 апреля Курганской областной думой во вторых чтениях, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Преобразование трех районов в округа в первом чтении депутаты поддержали ранее. «Замечаний и предложений ко второму чтению не поступило», — заявил председатель думского комитета по региональной политике Вадим Шумков (тезка губернатора). Большинством голосов депутаты проголосовали за создание трех округов. Помимо этого, парламентарии в первом чтении поддержали аналогичные преобразования в Альменевском и Целинном районах.

Против муниципальной реформы публично выступил только депутат от КПРФ Виктор Зырянов. «Все помнят высказывание бывшего премьер-министра Черномырдина Виктора Степановича: „Хотели как лучше, а получилось как всегда“. Не дай бог в Курганской области получится как всегда», — заявил он. По мнению Зырянова, население потеряет возможность формировать органы власти, а сокращение рабочих мест приведет к оттоку.

«Граждане не теряют право голосовать. Только это будет не сельская дума, а дума муниципального округа», — возразил спикер облдумы Дмитрий Фролов. Также он считает, что отток не увеличится: «Сегодня на селе найти хорошего специалиста сложно».

Реформу по преобразованию районов в округа запустил в 2019 году губернатор Вадим Шумков. Но ее поддерживают не все муниципальные чиновники. Ранее в Курганской области были образованы Макушинский, Шумихинский и Лебяжьевский муниципальные округа.