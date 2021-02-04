В Курганской области появится новый муниципальный округ

Альменевская районная дума запустила муниципальную реформу Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области запустили процедуру объединения всех поселений Альменевского района в муниципальный округ. Такое решение альменевской сельской думы опубликовано на сайте администрации территории.

«Инициировать процедуру преобразования муниципальных образований Альменевского района Курганской области… путем их объединения в одно муниципальное образование со статусом муниципальный округ», — говорится в решении думы. Ожидается, что административный центр нового округа будет расположен в селе Альменево.

19 февраля администрация Альменевского района планирует провести по данному вопросу публичные слушания. Такие же публичные слушания должны пройти во всех сельсоветах. «По итогам проведения публичных слушаний рассмотреть вопрос о согласии населения на преобразование всех сельских поселений, входящих в состав Альменевского района Курганской области, путем их объединения в одно муниципальное образование», — указано в документе.

Администрация Альменевского сельсовета уже объявила о проведении публичных слушаний. Они назначены на 18 февраля. Объявление об этом опубликовано на странице администрации сельсовета в соцсети «ВКонтакте».

Ранее в Курганской области были образованы Макушинский, Шумихинский и Лебяжьевский муниципальные округа. Такая же муниципальная реформа запущена в Петуховском, Шатровском, Куртамышском, Целинном районах.