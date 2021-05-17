17 мая 2021

Федеральный политик идет работать в свердловское правительство. URA.RU предсказывало это

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Совещание с представителями муниципалитетов СО. Екатеринбург, балыбердин алексей
Алексей Балыбердин объяснил отказ от участия в выборах Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат Госдумы от Нижнего Тагила (Свердловская область) Алексей Балыбердин не связывает свое политическое будущее с федеральным парламентом. Как он заявил в беседе с URA.RU, ему поступило предложение о трудоустройстве в структуры исполнительной власти. Об этом URA.RU сообщало еще в феврале 2021 года.

«Я получил предложение о работе в исполнительной власти. Пока предпочитаю воздержаться от конкретики — давайте дождемся окончания полномочий. Пока я все еще депутат и принимаю людей», — сказал Алексей Балыбердин.

Он не уточнил, будет ли работать во властных органах Свердловской области или иного субъекта РФ. «Я благодарен своим избирателям, которые доверили мне представлять их интересы. Я старался оправдать их доверие. Но ко мне обращалось много людей, которым я даже со статусом депутата Госдумы не мог помочь. Мне кажется, я смогу сделать больше, работая в органах исполнительной власти. Есть определенные предложения, о которых я не буду говорить, однако я продолжу работать со своими земляками, тагильчанами», — пообещал парламентарий. Ранее источник URA.RU сообщал, что Балыбердину предложен пост в структурах свердловского правительства.

Алексей Балыбердин пришел в Госдуму на волне популярности проекта «За права человека труда», который активно продвигал экс-полпред президента в УрФО, выходец из Нижнего Тагила Игорь Холманских. В настоящее время власти заморозили проект.

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