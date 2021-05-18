Главный юрист ЯНАО ищет сторонников в сельских районах

Дмитрий Погорелый — участник предварительного голосования «Единой России» Фото: Дмитрий Погорелый, Instagram

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Сторонники идеи профессионального объединения юристов ЯНАО укрепляют позиции кандидата на праймериз «Единой России» Дмитрия Погорелого. Лидера ямальского отделения Ассоциации юристов России, который в случае прохождения процедуры предварительного голосования будет выдвигаться в Госдуму РФ, поддержали в Шурышкарском районе.

«Шурышкарские юристы решили вступить в ряды ямальского отделения Ассоциации юристов России и создать местное отделение», — сообщили представители профессионального сообщества в официальных аккаунтах в Instagram. Кроме того, в районе поддержали проект Погорелого «Юридическая среда», в рамках которого «любой человек сможет прийти и получить бесплатную юридическую помощь быстро и квалифицированно».

По словам инсайдеров URA.RU в политических кругах ЯНАО, таким образом продолжается пиар-кампания по продвижению «главного юриста Ямала» в депутаты. «Директор государственно-правового департамента намерен пройти процедуру праймериз „Единой России“ и выдвигаться на выборах в Госдуму. Для этого ему сейчас нужно не сбавлять набранных темпов, продолжая наращивать число сторонников, готовых отдать за него свои голоса», — поясняют собеседники агентства.

Ранее сообщалось, что интрига с выдвижением Погорелого на праймериз «Единой России» выдерживалась почти два месяца. Сам чиновник, так и не вступивший в партию, а подавший документы как ее сторонник, ранее сравнил участие в предварительном голосовании с тестом на профпригодность.