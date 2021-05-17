17 мая 2021
16 мая 2021
15 мая 2021
14 мая 2021

Мэр из ХМАО оказалась беднее подчиненного почти на полмиллиона

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего главы Кетовского района Носова Александра. Курган, соглашение о сотрудничестве, часы, наручные часы, подписание договора, подписание документа, руки
Глава Нефтеюганского района Галина Лапковская и ее замы отчитались о доходах за 2020 год Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Первый заместитель главы Нефтеюганского района ХМАО Сергей Кудашкин заработал по итогам 2020 года 5,43 млн, что почти на полмиллиона превышает доход его начальницы — мэра Галины Лапковской. Она задекларировала 4,97 млн. Об этом свидетельствуют сведения о доходах, опубликованные на сайте администрации Нефтеюганского района.

«Сергей Кудашкин, декларированный годовой доход за 2020 год — 5 млн 432 тысячи рублей. Галина Лапковская, декларированный годовой доход за 2020 — 4 млн 974 тысячи рублей», — указано в декларациях. За 2019 Лапковская заработала 5,78 млн рублей, а Кудашкин — 5,83 млн.

В собственности у главы района значатся две квартиры 41,9 и 61,6 кв. метра. Автомобиль на Лапковскую не зарегистрирован. В сведениях о доходе ее супруга указаны заработок в 1,28 млн рублей, а в собственности у него имеется квартира 41,9 кв. метра, автомобиль Jeep Compass и снегоход Dingo-150. Кудашкин задекларировал четыре квартиры и Toyota Land Cruiser 200. У его супруги в собственности четыре квартиры и два гаража. Еще у одного замглавы Нефтеюганского района Владлена Михалева доход за 2020 составил 4,19 млн. В собственности у него две квартиры, земельный участок и жилой дом.

Ранее URA.RU писало, что глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев отчитался о доходах за 2020 год. Мэр стал больше зарабатывать и купил квартиру.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...