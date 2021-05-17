Мэр из ХМАО оказалась беднее подчиненного почти на полмиллиона

Глава Нефтеюганского района Галина Лапковская и ее замы отчитались о доходах за 2020 год Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Первый заместитель главы Нефтеюганского района ХМАО Сергей Кудашкин заработал по итогам 2020 года 5,43 млн, что почти на полмиллиона превышает доход его начальницы — мэра Галины Лапковской. Она задекларировала 4,97 млн. Об этом свидетельствуют сведения о доходах, опубликованные на сайте администрации Нефтеюганского района.

«Сергей Кудашкин, декларированный годовой доход за 2020 год — 5 млн 432 тысячи рублей. Галина Лапковская, декларированный годовой доход за 2020 — 4 млн 974 тысячи рублей», — указано в декларациях. За 2019 Лапковская заработала 5,78 млн рублей, а Кудашкин — 5,83 млн.

В собственности у главы района значатся две квартиры 41,9 и 61,6 кв. метра. Автомобиль на Лапковскую не зарегистрирован. В сведениях о доходе ее супруга указаны заработок в 1,28 млн рублей, а в собственности у него имеется квартира 41,9 кв. метра, автомобиль Jeep Compass и снегоход Dingo-150. Кудашкин задекларировал четыре квартиры и Toyota Land Cruiser 200. У его супруги в собственности четыре квартиры и два гаража. Еще у одного замглавы Нефтеюганского района Владлена Михалева доход за 2020 составил 4,19 млн. В собственности у него две квартиры, земельный участок и жилой дом.

Ранее URA.RU писало, что глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев отчитался о доходах за 2020 год. Мэр стал больше зарабатывать и купил квартиру.