Уральский фермер: Германия и Польша оставят Россию без курятины

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Продукты, овощи и фрукты. Тюмень, торговля, упаковка, витрина, прилавок, выкладка товара, куриные яйца, раскладка продуктов, расфасовка, фасованный товар
Птицеводческая промышленность России зависима от Польши и Германии Фото:

Сельское хозяйство России находится в небезопасном положении из-за поставок яиц из Германии и Польши. Об этом заявил председатель общественного движения «Федеральный сельсовет» Василий Мельниченко.

«Яйца для нашей птицеводческой промышленности самолетами везут из Германии и Польши. Здесь их закладывают в инкубаторы, где вылупляются цыплята, которых потом откармливают. А Министерство сельского хозяйства бодро рапортует о том, как у нас все замечательно», — цитируют argumenti.ru Мельниченко. Предприниматель отметил, что импорт яиц из Германии и Польши может прекратиться и российская птицеводческая промышленность от этого сильно пострадает.

Ранее сообщалось о росте цен на курицу и яйца в России. Причиной были названы убытки производителе и вспышка птичьего гриппа.

Уроженец Свердловской области Василий Мельниченко прославился после эпатажного выступления на Московском экономическом форуме в 2014 году. Его фразы «уровень бреда превысил уровень жизни» и «Россия производит хорошее впечатление, а больше ничего не производит» стали крылатыми. В 2016 году он участвовал в тракторном походе кубанских фермеров на Кремль.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...