«Екатеринбург-Арене» дадут миллиард на третий за 10 лет ремонт

На реконструкцию «Екатеринбург-Арены» могут потратить более 1,2 млрд рублей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Стадион «Екатеринбург-Арена» получит средства из госбюджета на реконструкцию. Такое решение поддержал комитет Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи

«Рекомендовать Министерству спорта РФ рассмотреть вопросы о выделении бюджетных ассигнований на <…> адаптацию спортивного стадиона „Екатеринбург-Арена“ для обеспечения его многофункционального использования в постсоревновательный период», — приводит ТАСС текст решения комитета. Стоимость проекта превышает 1,2 млрд рублей.

«Екатеринбург Арена» — крупнейшее в Екатеринбурге спортивное сооружение. За 10 лет объект реконструировали дважды: сначала с 2006 по 2011 год, а потом с 2015 по 2017 год, чтобы подготовить стадион к матчам чемпионата мира по футболу в 2018 году, напоминает «Национальная служба новостей». Во время кризиса из-за пандемии стадион заработал 2,5 млн рублей, при этом из федерального бюджета объект получил в сто раз больше. В 2021 году Главгосэкспертиза одобрила проект изменений в устройстве «Екатеринбург Арены». Теперь вместо сборных трибун на объекте откроется музей спорта.