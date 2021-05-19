В соцсетях возмутились будущим законом об учете кошек и собак. «С жиру мракобесием занимаются»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, разное. Курган, оскал, собака, злая собака, клыки
Собак и кошек в России ждет своеобразная перепись Фото:

Пользователей соцсетей и читателей URA.RU разозлил законопроект о регистрации домашних животных, над которым сейчас работают в Госдуме. Депутатам посоветовали позаботиться о людях или поставить на учет самих себя.

Ранее председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов раскрыл URA.RU, как на деле будет работать закон о регистрации питомцев. Процедура должна быть простой и бесплатной, без введения наказаний и штрафов. «Чтобы бабушка в деревне, у которой 15 кошек, могла легко и просто их зарегистрировать, чтобы ей это ничего не стоило, не пришлось бы куда-то специально ехать или стоять в очередях», — пояснил депутат. Несмотря на это, многие россияне раскритиковали идею.

Россияне усомнились, что закон реально защитит животных
Фото:
Пользователи соцсетей опасаются введения налога на животных
Фото:

Депутатов пригласили поработать на заводе
Фото:
Народным избранникам напомнили про коррупцию и инфляцию
Фото:
Депутатов призвали обратить внимание на людей
Фото:
Чиновникам посоветовали поставить на учет самих себя
Фото:
Читатели посмеялись над нереальностью закона на деле
Фото:
Россияне не верят, что регистрировать питомцев можно будет бесплатно
Фото:

Самые ироничные предложили провести референдум
Фото:

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...