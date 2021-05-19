Пользователей соцсетей и читателей URA.RU разозлил законопроект о регистрации домашних животных, над которым сейчас работают в Госдуме. Депутатам посоветовали позаботиться о людях или поставить на учет самих себя.
Ранее председатель комитета Госдумы РФ по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов раскрыл URA.RU, как на деле будет работать закон о регистрации питомцев. Процедура должна быть простой и бесплатной, без введения наказаний и штрафов. «Чтобы бабушка в деревне, у которой 15 кошек, могла легко и просто их зарегистрировать, чтобы ей это ничего не стоило, не пришлось бы куда-то специально ехать или стоять в очередях», — пояснил депутат. Несмотря на это, многие россияне раскритиковали идею.
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Фото: URA.RU
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Фото: URA.RU
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