Суд приостановил передачу монастыря отца Сергия РПЦ

Право Екатеринбургской епархии на комплекс зданий Среднеуральского женского монастыря, который строил отец Сергий, пока не признано Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

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Арбитражный суд Свердловской области перенес заседание по передаче Екатеринбургской епархии комплекса зданий Среднеуральского женского монастыря, который строил бывший схимонах отец Сергий (Николай Романов). Такое решение было принято на заседании суда 19 мая, передает корреспондент URA.RU с места событий.

Причиной для переноса послужило то, что стороны процесса — администрация Среднеуральска и Екатеринбургская епархия — не успели ознакомиться с результатами экспертизы. «Экспертиза поступила на все объекты. Вам будет предоставлено время, чтобы с ней ознакомиться и высказаться. По некоторым объектам имеются замечания и дефекты, носящие устранимый характер. В этой части объекты не представляют угрозы жизни и здоровью, но истцу надо высказаться по этому поводу и уточнить, устранены они или нет», — сообщила судья Юлия Яковлева.

Представитель епархии Артем Клименко уточнил, что успел бегло ознакомиться с экспертизой, но не знает, устранены ли на данный момент нарушения, которые касаются пожарной безопасности. Он отметил, что для уточнения необходимо пару дней. В итоге заседание перенесли на 26 мая. Тогда епархия представит свою позицию по выявленным нарушениям.

Ранее URA.RU сообщало, что структура РПЦ просит признать право собственности на 14 религиозных построек в Среднеуральске. Епархии было необходимо признать постройки безопасными, поэтому была проведена экспертиза почти за четыре миллиона рублей. Для проведения оценки зданий судебные приставы выселили всех монахинь Среднеуральского женского монастыря, имущество которого оценено в полтора миллиарда рублей.