Источник: монастырю отца Сергия остался шаг до перехода в РПЦ

Заседание по делу, где будет признано право епархии на храм, состоится 19 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Дело отца Сергия

Обследование зданий Среднеуральского женского монастыря, насельницы которого считали своим духовником опального экс-схимонаха Сергия (Николай Романов), подтвердило безопасность храмового комплекса, сообщили два не связанных между собой источника URA.RU. Теперь Свердловскому арбитражу осталось подтвердить права Екатеринбургской епархии на монастырь.

«При первых выездах на территорию у экспертов вопросов к состоянию зданий не было, так что, я полагаю, никаких серьезных недостатков выявлено быть не должно — в большинстве случаев наличие серьезных проблем можно обнаружить довольно быстро», — отметил собеседник. Другой инсайдер URA.RU, ссылаясь на картотеку арбитражных дел, сообщил, что заключение эксперта было оперативно подготовлено и представлено в суд 17 мая. Заседание по делу о признании права епархии на храмовый комплекс состоится 19 мая.

Получить оперативный комментарий в пресс-службе Екатеринбургской епархии не удалось. Туда был отправлен запрос. Ответ получен не был.

Ранее URA.RU сообщало, что структура РПЦ просит признать право собственности на 14 религиозных построек в Среднеуральске. Епархии было необходимо признать постройки безопасными, поэтому была проведена экспертиза почти за четыре миллиона рублей. Для проведения оценки зданий судебные приставы выселили всех монахинь Среднеуральского женского монастыря, имущество которого оценено в полтора миллиарда рублей.