18 мая 2021
17 мая 2021

Влиятельный челябинский риелтор высказался о своем банкротстве

© Служба новостей «URA.RU»
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Круглый стол с застройщиками. Челябинск, унанян арсен
Кредиторы банкротят не только Арсена Унаняна, но и одну из его фирм Фото:

Директор и совладелец челябинской группы предприятий «Компаньон» (ГП) Арсен Унанян прокомментировал информацию о судебном процессе, где рассматривают иски о его личном банкротстве. На своей странице в Facebook он сообщил, что эта тема не имеет отношения к агентству недвижимости (АН) «Компаньон», которым он владеет и руководит.

«Решения о начале процедуры банкротства и назначении конкурсного управляющего судом не приняты. У нас есть своя позиция по каждому заявлению, мы намерены ее отстаивать, — написал Унанян. — Заявления не имеют отношения к деятельности агентства недвижимости „Компаньон“ и напрямую с ним не связаны». Он также добавил, что его финансовые сложности связаны со строительством бизнес-центра, но уже продлен договор на аренду земельного участка и скоро будет получено новое разрешение на строительство.

Иски о банкротстве Унаняна подали предприниматели Лев Мельник и Илья Горфман. Как сообщили URA.RU представители кредиторов, речь идет о долге в шесть миллионов рублей. Эти же кредиторы на такую же сумму подали в арбитражный суд иски на банкротство ГП «Компаньон», где Унаняну принадлежит 70% долей. Заявления пока оставлены без движения.

«ООО ГП „Компаньон“ занимается другими проектами и в деятельности агентства недвижимости „Компаньон“ не участвует, — заявил URA.RU представитель Унаняна. — Агентство недвижимости „Компаньон“ — другое юридическое лицо».

Унанян является одним из самых известных риелторов Челябинской области. При его участии совершают крупные сделки с недвижимостью.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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