Пожар, уничтоживший 12 домов в Екатеринбурге, разожгли дети

В Екатеринбурге участились пожары Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Виновниками пожара, который уничтожил в Екатеринбурге 12 домов, могли быть дети от 4 до 6 лет. Об этом URA.RU сообщили в отделении по связям с прессой УМВД России по городу Екатеринбургу.

«16 мая около 16:00 в отдел полиции № 8 Верх-Исетского района поступило сообщение от диспетчера пожарной части о возгорании садового дома на территории СНТ „Луч“ на ул. Вишневой. К счастью, жертв удалось избежать, но из-за жаркой погоды и сильного ветра полностью сгорело 12 домов и еще два строения были повреждены огнем. Местные жители сообщили полицейским, что непосредственно перед поджаром видели, как в заброшенный дом, с которого началось возгорание, заходили несколько детей примерно 4-6 лет», — говорится в сообщении. Полицейские уточнили, что уже побеседовали с детьми и их родителями. Разбирательства о причинах пожара продолжаются.

Ранее URA.RU сообщило о пожаре в садовом товариществе «Луч» на пятом километре Чусовского тракта. Огонь охватил шесть домов, площадь возгорания составила 1000 квадратных метров. С огнем боролись 42 человека, также было задействовано 13 единиц пожарной техники. 18 мая пожар вспыхнул в СНТ «Визовец-5», также расположенном на Чусовском тракте, сообщалось об одном погибшем.