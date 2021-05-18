Улицу в Кургане оставят закрытой еще на полмесяца

Ремонт коллектора на улице Дубынина в Кургане продлили до 13 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Участок улицы Дубынина в Заозерном районе Кургана будет закрыт для движения до 13 июня. Постановление городской администрации об этом опубликовано на сайте муниципалитета. Ранее ожидалось, что движение на улице Дубынина возобновится 27 мая.

«Разрешить закрытие движения всех видов транспорта по улице Дубынина на участке от жилого дома №6Б в 3-м микрорайоне до улицы Мостостроителей с 09:00 часов 27 апреля до 21:00 часов 13 июня 2021 года», — указано в документе. Транспортному управлению Кургана поручено внести изменения в схему движения городского общественного транспорта.

В компании «Водный Союз», которая проводит ремонт на данном участке, подтвердили, что сроки работ изменились. По данным ресурсоснабжающей организации, на улице Дубынина идет устранение аварийной ситуации на самотечном коллекторе.

Частые коммунальные аварии в Кургане происходят из-за ветхого состояния сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей города изношены. В 2021 году «Водный Союз» планирует потратить 150 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации. На водопровод выделят около 100 млн рублей, на канализационные сети — 50 млн рублей.