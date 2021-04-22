Участок дороги перекроют 27 апреля (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане с 27 апреля по 27 мая перекроют участок улицы Дубынина. Об этом 23 апреля сообщила пресс-служба городской администрации.

«По улице Дубынина на участке от жилого дома № 6Б в 3 микрорайоне до улицы Мостостроителей будет закрыто движение всех видов транспорта с 9:00 часов 27 апреля до 21:00 часа 27 мая», — рассказали в мэрии. На данном участке компания «Водный Союз» будет проводить ремонт.

В мэрии просят водителей заранее планировать свой маршрут. В городе частые коммунальные аварии происходят из-за ветхого состояния сетей. 96% канализационных и 75% водопроводных сетей города изношены.

В 2021 году «Водный Союз» планирует потратить 150 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации. На водопровод выделят около 100 млн рублей, на канализационные сети — 50 млн рублей.