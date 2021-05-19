В России начнут наказывать коллекторов за угрозы должникам

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Клипарт по теме Коллекторы. Екатеринбург, коллектор, бандитизм, долг, угроза, насилие, грабеж, агрессия, выбивание долгов
Принят закон, повышающий штрафы за угрозы при взыскании долгов Фото:

Кредитные организации начнут штрафовать до полумиллиона рублей за угрозы при взыскании долгов. Соответствующий законопроект приняла Госдума во втором чтении.

«Сейчас запрещено оказывать на должника психологическое давление, использовать выражения и совершать действия, унижающие его честь и достоинство. Вне зависимости от наличия согласия должника запрещено раскрывать любые сведения о нем», — указано на сайте Госдумы. Уточняется, что закон распространяется на банки, микрокредитные организации или ломбарды.

Для должностных лиц кредитных организаций штрафы составят от 20 тыс. до 200 тыс. рублей. Для юридических лиц размер штрафов составит от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. В качестве альтернативы возможно административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее в Госдуме решили запретить забирать домашних животных за долги. Исключением стали животные, которые используются в предпринимательской деятельности, передает телеканал 360.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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