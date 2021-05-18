18 мая 2021
17 мая 2021

В ЯНАО медики устроили скандал из-за решения депздрава

© Служба новостей «URA.RU»
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Жители Салехарда просят о дополнительном дне работы больниц Фото:

По многочисленным просьбам жителей Салехарда власти рассматривают возможность перевести больницу на шестидневный режим работы. Однако врачи недовольны этим. О разработке нового графика URA.RU сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения ЯНАО.

«Для повышения доступности и эффективности оказания медицинской помощи жителям окружной столицы, в настоящее время рассматривается вопрос поэтапного перехода работы отделений и служб окружной больницы на шестидневную рабочую неделю», — сообщили URA.RU в ведомстве. Также там отметили, что работу в выходной день будут оплачивать.

Более того, в депздраве ЯНАО отметили, что рассматривается вариант введения в садах дежурных групп для детей врачей. Но сотрудники больницы не рады изменению в графике работы. И винят главврача Андрея Лукинова в устроенном им беспределе.

«Всех нас переводят на шестидневную рабочую неделю, мы теперь будем работать на час меньше, а в субботу дорабатывать. А теперь подумайте, как мы злые и не отдохнувшие будем работать и принимать пациентов», — возмутился пользователь социальной сети «ВКонтакте» в группе «Подслушано в Салехарде» на правах анонимности.

Многих возмутило то, как безграмотно был написан пост. Кто-то воспринял слова о злых и не отдохнувших врачах, принимающих пациентов, как угрозу. А третьи подтвердили слова анонима из поста о беспределе главврача: «Развалил больницу окончательно господин Лукинов. Управы на него ни с какой стороны нет. Рыба гниет с головы», — пишет Елена Виба. Ранее URA.RU сообщало, что главная больница Салехарда попалась на махинациях с контрактами.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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