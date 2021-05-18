Тюменская больница заплатит миллион рублей за смерть пациента

Ошибки в лечении допустили неврологи, анестезиологи и реаниматологи Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жительница Тобольска (Тюменская область) получит миллион рублей от больницы, в которой умер ее муж. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Тобольского городского суда. Медиков обязали выплатить женщине моральную компенсацию.

«Больница в Тобольске заплатит за смерть пациента миллион рублей. Свои требования истица мотивировала тем, что ее супругу не оказали помощь, не поставили правильный диагноз, и не учли тяжесть его состояния и жалобы», — рассказали URA.RU в пресс-службе Тобольского городского суда. В результате 53-летний мужчина скончался.

Вину больницы доказала экспертиза. Согласно ей, многочисленные нарушения медики допустили еще на этапе нахождения пациента в стационаре. По мнению экспертов, не исключено, что ненадлежащее лечение способствовало тому, что болезнь мужчины быстро прогрессировала и могла привести к его смерти.

«Дефекты оказания помощи допустили врачи неврологического отделения, отделения анестезиологии и реанимации», — рассказали агентству в суде. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области, ответ на момент публикации не поступил.

Ранее URA.RU писало, что семья из Тюмени смогла отсудить компенсацию за смерть ребенка в утробе матери. Суд оценил ущерб в 700 тысяч рублей.