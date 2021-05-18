18 мая 2021

Тюменская больница заплатит миллион рублей за смерть пациента

© Служба новостей «URA.RU»
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Нейрохирургическая операция по восстановлению периферических нервов руки в Городской клинической больнице № 40. Екатеринбург, госпиталь, операционная, каталка, медбрат, медицина, обследование, клиника, медицинский работник, врач, больница, реанимация, каталка больничная, лечащий врач
Ошибки в лечении допустили неврологи, анестезиологи и реаниматологи Фото:

Жительница Тобольска (Тюменская область) получит миллион рублей от больницы, в которой умер ее муж. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Тобольского городского суда. Медиков обязали выплатить женщине моральную компенсацию.

«Больница в Тобольске заплатит за смерть пациента миллион рублей. Свои требования истица мотивировала тем, что ее супругу не оказали помощь, не поставили правильный диагноз, и не учли тяжесть его состояния и жалобы», — рассказали URA.RU в пресс-службе Тобольского городского суда. В результате 53-летний мужчина скончался.

Вину больницы доказала экспертиза. Согласно ей, многочисленные нарушения медики допустили еще на этапе нахождения пациента в стационаре. По мнению экспертов, не исключено, что ненадлежащее лечение способствовало тому, что болезнь мужчины быстро прогрессировала и могла привести к его смерти.

«Дефекты оказания помощи допустили врачи неврологического отделения, отделения анестезиологии и реанимации», — рассказали агентству в суде. URA.RU направило запрос в департамент здравоохранения Тюменской области, ответ на момент публикации не поступил.

Ранее URA.RU писало, что семья из Тюмени смогла отсудить компенсацию за смерть ребенка в утробе матери. Суд оценил ущерб в 700 тысяч рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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