18 мая 2021

Свердловский губернатор отправил министра тушить пожары. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд по лесным пожарам. Тюмень, огонь, лес горит, лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров
Огонь обещают потушить в течение суток (архивное фото) Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отправил министра природных ресурсов и экологии региона Алексея Кузнецова на место тушения пожара в Южный лесной парк Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики правительства области.

«По поручению губернатора Куйвашева на место тушения пожара, который охватил сегодня Южный лесной парк Екатеринбурга, выехал министр природных ресурсов и экологии области Кузнецов», — говорится в сообщении ДИП. По словам министра, ситуацию удалось взять под контроль. «В 12 часов в Южном лесном парке Екатеринбурга локализован лесной пожар на площади 60 гектаров. На тушении продолжают работать 28 лесных пожарных Уральской базы авиационной охраны лесов и восемь единиц техники», — рассказал Кузнецов. Этот пожар планируют устранить в течении суток

Кузнецов напомнил, что накануне был потушен лесной пожар в Уктусском лесном парке на площади более 30 гектаров. «Скорее всего, причиной пожаров стали действия отдыхающих», — отметил министр.

С 30 апреля в области действует особый противопожарный режим. Ранее URA.RU сообщило о пожаре в садовом товариществе «Луч» на пятом километре Чусовского тракта. Огонь охватил шесть домов. 18 мая пожар вспыхнул в СНТ «Визовец-5», также расположенном на Чусовском тракте, сообщалось об одном погибшем.

Алексей Кузнецов лично отправился в горящий лес

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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