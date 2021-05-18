Огонь обещают потушить в течение суток (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отправил министра природных ресурсов и экологии региона Алексея Кузнецова на место тушения пожара в Южный лесной парк Екатеринбурга. Об этом URA.RU сообщили в департаменте информационной политики правительства области.

«По поручению губернатора Куйвашева на место тушения пожара, который охватил сегодня Южный лесной парк Екатеринбурга, выехал министр природных ресурсов и экологии области Кузнецов», — говорится в сообщении ДИП. По словам министра, ситуацию удалось взять под контроль. «В 12 часов в Южном лесном парке Екатеринбурга локализован лесной пожар на площади 60 гектаров. На тушении продолжают работать 28 лесных пожарных Уральской базы авиационной охраны лесов и восемь единиц техники», — рассказал Кузнецов. Этот пожар планируют устранить в течении суток

Кузнецов напомнил, что накануне был потушен лесной пожар в Уктусском лесном парке на площади более 30 гектаров. «Скорее всего, причиной пожаров стали действия отдыхающих», — отметил министр.

С 30 апреля в области действует особый противопожарный режим. Ранее URA.RU сообщило о пожаре в садовом товариществе «Луч» на пятом километре Чусовского тракта. Огонь охватил шесть домов. 18 мая пожар вспыхнул в СНТ «Визовец-5», также расположенном на Чусовском тракте, сообщалось об одном погибшем.

Алексей Кузнецов лично отправился в горящий лес Фото предоставлено Алексеем Кузнецовым