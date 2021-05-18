18 мая 2021
17 мая 2021

Пермский депутат пожаловался на нацистские высказывания земляков

© Служба новостей «URA.RU»
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Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума, депутаты
Армен Бежанян участвует в праймериз «Единой России» по округу № 58 Госдумы Фото:
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Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат думы Осы (Пермский край) Армен Бежанян, который известен по роли «Арменки» в сериале «Реальные пацаны», столкнулся с нацистскими высказываниями в свой адрес после выдвижения на праймериз «Единой России». Он рассказал URA.RU, что столкнулся с критикой и шовинизмом после того, как заявил о намерении стать депутатом Госдумы.

«Он [шовинизм] присутствует. [Про меня говорят, что] все хорошо, все правильно [делает], но фамилия не наша и поэтому пусть к себе в Армению едет. Но куда я поеду? У меня тут все, отец похоронен, дети выросли, вся жизнь тут прошла — 30 с лишним лет», — рассказал URA.RU Бежанян. При этом он уточнил, что людей, проявляющих шовинизм, крайне мало.

Депутат также сообщил, что актерское прошлое в какой-то степени мешает ему. «У людей создалось мнение, что я какой-то недалекий, неумный, бестолковый», — пояснил URA.RU Бежанян. Однако актер уточняет, что мнение граждан меняется после личных бесед.

Ранее URA.RU рассказывало, что Бежанян участвует в праймериз «Единой России» и борется за право стать кандидатом в депутаты Госдумы. Конкуренцию ему составляют бывшие мэры Перми Игорь Шубин и Игорь Сапко. Праймериз пройдут в конце мая, а его победители станут кандидатами в депутаты на выборах 19 сентября.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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