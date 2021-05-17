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Назван фаворит битвы экс-мэров Перми за мандат Госдумы. Мнение политологов

© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Шубин и Игорь Сапко. Пермь, сапко игорь, шубин игорь
Игорь Сапко и Игорь Шубин спорят за мандат Госдумы Фото:

Бывший мэр Перми, депутат Госдумы Игорь Шубин победит на праймериз «Единой России» за право стать кандидатом в депутаты Госдумы по округу №58. Об этом URA.RU заявил политтехнолог Дмитрий Логинов. По его мнению, Шубин опередит своего ближайшего конкурента — также экс-мэра Перми и депутата Госдумы Игоря Сапко — приблизительно на 25% голосов.

«Шубин — естественный фаворит в округе, попытка Сапко и [депутата Осы, актера Армена] Бежаняна отыграть историю для себя упираются в некоторое непонимание процесса электронных праймериз», — рассказал URA.RU Логинов. Он полагает, что явка на предварительное голосование будет низкой, но при этом Шубин победит с большим отрывом.

Доцент кафедры журналистики и массовых коммуникаций ПГНИУ, кандидат исторических наук Андрей Кабацков в беседе с URA.RU заявил, что результат праймериз будет зависеть от того, какую позицию займет руководство партии. Причем, говорит он, ни Шубин, ни Сапко (является официальным куратором праймериз в крае) к нему не относятся.

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«У Сапко есть некоторые преимущества, но он смотрелся несколько высокомерным для местной публики в предыдущем электоральном цикле. Шубин выглядит менее актуальным для политической жизни», — пояснил URA.RU Кабацков.

Собеседники агентства также считают, что у Бежаняна, известного по роли Арменки в сериале «Реальные пацаны», нет шансов в битве с бывшими мэрами. Актер успел заявить о намерении вернуть прямые выборы мэров и запрете на частные камеры на дорогах в случае победы на выборах.

Праймериз «Единой России» состоятся в конце мая. Победители предварительного голосования станут кандидатами в депутаты от партии. Пермяки в ходе голосования 19 сентября будут выбирать депутатов Госдумы, заксобрания края и гордумы Перми.

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