Частная камера может приносить владельцу 100-200 рублей с каждого штрафа в 500 рублей Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат думы Осы (Пермский край), актер Армен Бежанян, известный по роли «Арменки» в сериале «Реальные пацаны», предлагает запретить частные камеры на дорогах. В беседе с корреспондентом URA.RU он пояснил, что эта инициатива станет частью его предвыборной кампании в борьбе за мандат депутата Госдумы.

«Частник заинтересован, чтобы мы ездили быстро. Он не заинтересован в том, чтобы мы не нарушали. Его предпринимательская деятельность в этом и заключается, чтобы фиксировать нарушения», — заявил URA.RU Бежанян. Он считает, что нужно запретить частным организациям устанавливать и эксплуатировать камеры фотовидеофиксации нарушений. По мнению Бежаняна, данные функции должны быть переданы на уровень муниципалитета или региона.

Пост с текстом инициативы Бежанян также опубликовал на своей странице во «ВКонтакте». За несколько часов публикация собрала более 550 лайков и десятки комментариев со словами поддержки.

URA.RU рассказывало, что частники получают процент с каждого выписанного штрафа. С 500 рублей предприниматель может получать 100-200 рублей. О необходимости перехода дорожных камер, фиксирующих нарушения, под полный госконтроль также говорил и экс-депутат Госдумы от Пермского края, председатель движения автомобилистов России Виктор Похмелкин.

Бежанян является участником праймериз «Единой России». Он вместе с экс-мэрами Перми Игорем Сапко и Игорем Шубиным ведет борьбу за право стать кандидатом в депутаты Госдумы. Праймериз пройдут в конце мая, а их победители будут выдвинуты партией на выборы, которые состоятся 19 сентября.