Путин поручил правительству РФ поддержать Челябинскую область

Впервые о достройке метро в Челябинск Владимир Путин сказал, обращаясь к Федеральному Собранию Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство должно оказать поддержку регионам, получившим инфраструктурные кредиты на реализацию важных проектов. С таким поручением выступил президент РФ Владимир Путин 19 мая на совещании по реализации положений, озвученных в послании Федеральному собранию. Среди таких регионов он назвал Челябинскую область.

«Надо наладить четкое взаимодействие всех участников этого процесса. Правительство должно оказать всяческую поддержку регионам», — сказал Путин. Он напомнил, что во время послания упомянул Челябинск, который получит кредит на возобновление строительство метрополитена.

Строительство метро в Челябинске, начатое в последние годы СССР и почти сошедшее на нет, получило новый импульс во время визита вице-премьре РФ Марата Хуснуллина в Челябинск. Затем идею поддержал президент РФ Владимир Путин, пообещавший региону инфраструктурный кредит на эти цели. На данный момент власти рассчитывают интегрировать в проект существующую трамвайную сеть, получив в итоге так называемый «метротрам» — подобная схема с советских времен реализована в Волгограде.