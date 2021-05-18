18 мая 2021

Путин поручил правительству РФ поддержать Челябинскую область

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Госсовет в Кремле. Москва, путин владимир
Впервые о достройке метро в Челябинск Владимир Путин сказал, обращаясь к Федеральному Собранию Фото:

Правительство должно оказать поддержку регионам, получившим инфраструктурные кредиты на реализацию важных проектов. С таким поручением выступил президент РФ Владимир Путин 19 мая на совещании по реализации положений, озвученных в послании Федеральному собранию. Среди таких регионов он назвал Челябинскую область.

«Надо наладить четкое взаимодействие всех участников этого процесса. Правительство должно оказать всяческую поддержку регионам», — сказал Путин. Он напомнил, что во время послания упомянул Челябинск, который получит кредит на возобновление строительство метрополитена.

Строительство метро в Челябинске, начатое в последние годы СССР и почти сошедшее на нет, получило новый импульс во время визита вице-премьре РФ Марата Хуснуллина в Челябинск. Затем идею поддержал президент РФ Владимир Путин, пообещавший региону инфраструктурный кредит на эти цели. На данный момент власти рассчитывают интегрировать в проект существующую трамвайную сеть, получив в итоге так называемый «метротрам» — подобная схема с советских времен реализована в Волгограде.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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