Матвиенко оценила возможность введения нового локдауна в России

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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, матвиенко валентина
Матвиенко сообщила, что майские каникулы положительно повлияли на ситуацию с коронавирусом Фото:
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Коронавирус COVID-19

Оснований для введения локдауна и новых ограничений из-за коронавируса в России нет. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Для локдауна или новых ограничений по коронавирусу нет никаких оснований», — отметила политик на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию. Матвиенко также добавила, что длинные майские выходные сыграли положительную роль в борьбе с пандемией COVID-19.

О том, что осенью в России не планируется жесткий карантин, ранее говорила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова. Такое заявление она сделала в рамках отчета кабмина перед Госдумой.

За прошедшие сутки в России диагностировали 7 920 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом вылечился 9 561 россиянин, а умерли 390 граждан, сообщает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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