Матвиенко оценила возможность введения нового локдауна в России

Оснований для введения локдауна и новых ограничений из-за коронавируса в России нет. Такое заявление сделала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«Для локдауна или новых ограничений по коронавирусу нет никаких оснований», — отметила политик на совещании по реализации отдельных положений послания Федеральному собранию. Матвиенко также добавила, что длинные майские выходные сыграли положительную роль в борьбе с пандемией COVID-19.
О том, что осенью в России не планируется жесткий карантин, ранее говорила вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова. Такое заявление она сделала в рамках отчета кабмина перед Госдумой.
За прошедшие сутки в России диагностировали 7 920 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. При этом вылечился 9 561 россиянин, а умерли 390 граждан, сообщает «Национальная служба новостей».
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