Мэра челябинского города выпустили из-под ареста

Облсуд второй раз смягчил меру пресечения для мэра Троицка Александра Виноградова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский областной суд 19 мая изменил меру пресечения главе города Троицка Александру Виноградову. Из-под домашнего ареста он переведен под залог в 500 тысяч рублей, сообщил URA.RU его адвокат.

«Областной суд рассмотрел нашу апелляцию и удовлетворил ее. Единственное наше опасение, что в отношении Виноградова может быть сфабриковано новое уголовное дело. Чтобы меру пресечения вновь ужесточить», — заявил в разговоре с URA.RU адвокат Евгений Гаврюшов. 23 марта областной суд уже смягчал меру пресечения Виноградову — с содержания под стражей на домашний арест.

Виноградова обвиняют в превышении должностных полномочий (ч.2 ст. 286 УК РФ). С санкции городской комиссии по ЧС Виноградов передал теплосети и оборудование от одной теплоснабжающей компании другой фирме. По версии следствия, тем самым он нарушил права бизнесменов. Как заявили URA.RU в администрации Троицка, Виноградов сделал это вынужденно и с согласия прокуратуры: в противном случае город мог сорвать начало отопительного сезона.

Перед задержанием троицкий мэр отправил заявление в УФСБ по Челябинской области, сейчас расследование идет при оперативном сопровождении ФСБ. По данным источника URA.RU, там содержалась информация о заинтересованности местных силовиков в делах «обиженной» мэром фирмы.