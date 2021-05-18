18 мая 2021

Полицейских ХМАО не пускают в отпуск без прививки от COVID

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пляжный сезон. Курган , полицейский, лягушатник, полиция, пляж, купание, лето в городе, теплая погода, пляжный сезон
По словам источника, полицейским Нижневартовска нужна прививка, чтобы пойти в отпуск летом Фото:

Полицейским в Нижневартовске, которые не хотят ставить прививки от коронавируса, грозят отказом в летнем отпуске. Его предлагают перенести на конец осени. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. В МВД региона информацию опровергают.

«Приказов об обязательной вакцинации не было. Но на словах сказали, что те, кто не поставит прививку от коронавируса, не пойдут летом в отпуск. Говорят, что отдых перенесут на ноябрь—декабрь», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе полиции ХМАО корреспонденту URA.RU данный факт не подтвердили, сообщив, что сотрудники идут в отпуск согласно утвержденного графика. «Данная информация не соответствует действительности. В конце прошлого года составлен график отпусков, который утвержден в установленном порядке и все убывают в отпуск согласно ему. У нас есть разъяснения о том, что в целях профилактики необходимо пройти вакцинацию, но это не принудительно», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО жалуются на принудительную вакцинацию от коронавируса. В случае отказа работников ждет лишение премии.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Югра» и в viber-канале «Югра», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...