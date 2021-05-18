Полицейских ХМАО не пускают в отпуск без прививки от COVID

По словам источника, полицейским Нижневартовска нужна прививка, чтобы пойти в отпуск летом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Полицейским в Нижневартовске, которые не хотят ставить прививки от коронавируса, грозят отказом в летнем отпуске. Его предлагают перенести на конец осени. Об этом URA.RU рассказал источник в правоохранительных органах. В МВД региона информацию опровергают.

«Приказов об обязательной вакцинации не было. Но на словах сказали, что те, кто не поставит прививку от коронавируса, не пойдут летом в отпуск. Говорят, что отдых перенесут на ноябрь—декабрь», — сообщил инсайдер.

В пресс-службе полиции ХМАО корреспонденту URA.RU данный факт не подтвердили, сообщив, что сотрудники идут в отпуск согласно утвержденного графика. «Данная информация не соответствует действительности. В конце прошлого года составлен график отпусков, который утвержден в установленном порядке и все убывают в отпуск согласно ему. У нас есть разъяснения о том, что в целях профилактики необходимо пройти вакцинацию, но это не принудительно», — уточнили в пресс-службе ведомства.

Ранее URA.RU писало, что жители ХМАО жалуются на принудительную вакцинацию от коронавируса. В случае отказа работников ждет лишение премии.