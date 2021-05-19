Популярный курорт может исчезнуть из-за изменений климата. Сроки

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Греция. Крит., море, курорт, отдых
Из-за глобального потепление Мальдивы оказались под угрозой исчезновения Фото:

Мальдивы могут исчезнуть к концу XXI века, если мир не будет бороться с изменением климата и не снизит экологический ущерб. Об этом предупредила министр окружающей среды и технологии Мальдивских островов Аминат Шауна.

«Изменение климата реально, и мы — самая уязвимая страна в мире. Мы не выживем», — заявила Шауна в эфире телеканала CNBC. По словам министра, 80% Мальдивских островов расположены на высоте лишь одного метра над уровнем воды. К 2100 году курортное государство может остаться «один на один с морем», добавила она.

Также на большей части островов наблюдается эрозия береговой линии и наводнения. Власти страны прилагают усилия, чтобы уменьшить воздействие изменений климата, например, принимаются меры по охране прибрежных районов, уточняет сайт MK.RU. Кроме этого, Мальдивы рассчитывают стать лидером в области сокращения выброса парниковых газов.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен, следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...