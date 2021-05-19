Мальдивы могут исчезнуть к концу XXI века, если мир не будет бороться с изменением климата и не снизит экологический ущерб. Об этом предупредила министр окружающей среды и технологии Мальдивских островов Аминат Шауна.
«Изменение климата реально, и мы — самая уязвимая страна в мире. Мы не выживем», — заявила Шауна в эфире телеканала CNBC. По словам министра, 80% Мальдивских островов расположены на высоте лишь одного метра над уровнем воды. К 2100 году курортное государство может остаться «один на один с морем», добавила она.
Также на большей части островов наблюдается эрозия береговой линии и наводнения. Власти страны прилагают усилия, чтобы уменьшить воздействие изменений климата, например, принимаются меры по охране прибрежных районов, уточняет сайт
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