Источник: пермский вице-премьер усилил свое влияние

Министром сельского хозяйства Пермского края стал Павел Носков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вице-премьер правительства Пермского края Алексей Чибисов усилил свое влияние в регионе, сообщает источник URA.RU из пермской политтусовки. Усиление связывают с назначением министром сельского хозяйства Павла Носкова, которому именно Чибисов якобы помог занять эту должность.

«Назначение Носкова — это усиление Чибисова. Он был заинтересован в таком решении», — сообщил URA.RU инсайдер. Он утверждает, что у Чибисова и Носкова хорошие взаимоотношения с тех пор, как Носков работал в блоке вице-премьера.

Другой собеседник URA.RU пояснил, что Носков является человеком вице-мэра Перми Виктора Агеева. «Носков руководил агентством [по инвестициям и внешнеэкономическим связям Пермского края], которое фактически создавалось Агеевым. Он же и подбирал руководство», — говорит инсайдер. Сообщается также, что представители сельхозотрасли неоднозначно отнеслись к назначению Носкова. «Надо просто понимать, что Носков к сельскому хозяйству не имеет никакого отношения», — добавляет инсайдер.

В пресс-службе краевой администрации воздержались от комментариев по назначению Носкова. Редакция URA.RU его прямыми контактами, а также контактами Агеева и Чибисова не располагает.

URA.RU рассказывало, что Носкова назначили министром сельского хозяйства Пермского края 18 мая. До этого ведомством после ухода Оксаны Бредневой в статусе и. о. руководил Юрий Крестьянников.