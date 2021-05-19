Жителей Донбасса заставляют получать российские паспорта

К выборам в Госдуму РФ паспорта должны получить полмиллиона жителей Донбасса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Война на Украине

В Донбассе жителей вынуждают получать паспорта России, чтобы на выборах в Госдуму проголосовало полмиллиона новых граждан. С теми, кто не пожелал становиться гражданином РФ, ведется работа.

«Цель наша проста — добиться миллиона к концу года, но мы его можем сделать и к сентябрю», — цитирует MK.RU источник в руководстве местной партии власти — Общественном движении «Донецкая республика» (ОДДР). Получить российский паспорт в ДНР можно быстро — сейчас там работают 29 территориальных миграционных служб.

Особое давление, по данным издания, оказывают на бюджетников. В некоторых школах директоров вынуждают или «брать талочник на сдачу документов на паспорт» или писать заявление на увольнение. Сотрудник одной из городских администраций ДНР в разговоре с изданием также заявила, что на увеличение количества выдаваемых паспортов повлияла отмена пошлин в 3500 рублей за получение документа.

Где будут голосовать новые граждане — пока неизвестно. Возможен как вариант досрочного голосования, так и массовый выезд в Ростовскую область. Поступали также предложения открыть избирательные участки в ДНР и ЛНР. С таким заявлением выступил депутат Народного совета ДНР Владислав Бриг в разговоре с URA.RU.

Недавно власти Украины сообщили, что планируют отменить штрафы за въезд в отдельные районы Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) из России. С таким заявлением выступил советник главы офиса президента страны Алексей Арестович. Он добавил, что штрафы могут отменить уже этим летом, сообщает телеканал 360.