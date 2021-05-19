Российский губернатор предложил восстановить СССР

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, заявил, что хочет вновь соединить семьи советских народов. Так он ответил на обвинения в десоветизации со стороны депутата-коммуниста во время ежегодного отчета перед региональным парламентом.
«Я горжусь тем, что я родился в Советском Союзе. Моя семья пострадала от развала нашей великой родины. Мое мнение, что было бы замечательно, чтобы семья советских народов когда-нибудь воссоединилась бы снова. Я не шучу», — цитирует губернатора РИА «Новости». Алиханов добавил, что считает бывшие советские республики одним народом, который думает на русском языке.
Недавно спецпредставитель президента России Анатолий Чубайс заявил, что ненавидит СССР из-за царившей нем «омерзительной лжи». Это вызвало бурную реакцию со стороны других политиков. Так, сенатор Совета Федерации от Пермского края Алексей Пушков посоветовал ему последить за собой, пишет телеканал 360. Лидер КПФР Геннадий Зюганов назвал слова Чубайса бредом тяжелобольного.
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